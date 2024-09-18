Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:01, 18 сентября 2024Экономика

Москвичей предупредили о риске остаться без золотой осени

Синоптик Позднякова: золотая осень в Москве может не наступить

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В 2024 году золотая осень в Москве может не наступить из-за засушливого сентября. О риске остаться без периода с листьями ярких цветов предупредила жителей столицы ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ее слова приводит АГН «Москва».

«Понятие "золотая осень" будет в этом году смазанным, потому что у нас до четверга продолжается лето, и о золотой осени говорить не стоит. День осеннего равноденствия — 22 сентября. После этого мы говорим только об осени. А вот будет ли она золотой — вопрос», — рассказала синоптик.

Позднякова пояснила, что регион долго испытывает дефицит осадков. Многие растения засыхают, не поменяв цвет листьев на желтый или оранжевый. Золотая осень может наступить, если дожди пройдут и намочат почву. «Если это произойдет, то те растения, которые еще не избавились от листвы, могут поменять цвет. Например, ясени и клены», — пояснила метеоролог и добавила, что это произойдет не раньше 25 сентября.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что осенняя погода скоро придет в Москву. Так, 19 сентября ожидается 21-23 градуса, 20-го — 22, 21-го — 19-21, после чего столбик термометра резко опустится вниз.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Новая серия взрывов началась в Ливане. Теперь взрываются магнитолы, рации, ноутбуки и другие гаджеты

      В России запустили платформу для сотрудничества авторов и брендов

      Врач предупредил о последствиях снятия стресса алкоголем

      Российские дроны-разведчики защитили от FPV-перехватчиков

      Никас Сафронов рассказал о резком похудении сына

      Российские подростки подожгли роддом с помощью коктейля Молотова

      Сестра Бьянки Цензори показала фигуру в нижнем белье

      Появилось видео после пожара в санатории управделами президента в Подмосковье

      В Ливане начали взрываться мопеды и машины

      В США взрывы в Ливане связали с желанием Израиля предложить сделку «Хезболле»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше