Москвичей предупредили о риске остаться без золотой осени

Синоптик Позднякова: золотая осень в Москве может не наступить

В 2024 году золотая осень в Москве может не наступить из-за засушливого сентября. О риске остаться без периода с листьями ярких цветов предупредила жителей столицы ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ее слова приводит АГН «Москва».

«Понятие "золотая осень" будет в этом году смазанным, потому что у нас до четверга продолжается лето, и о золотой осени говорить не стоит. День осеннего равноденствия — 22 сентября. После этого мы говорим только об осени. А вот будет ли она золотой — вопрос», — рассказала синоптик.

Позднякова пояснила, что регион долго испытывает дефицит осадков. Многие растения засыхают, не поменяв цвет листьев на желтый или оранжевый. Золотая осень может наступить, если дожди пройдут и намочат почву. «Если это произойдет, то те растения, которые еще не избавились от листвы, могут поменять цвет. Например, ясени и клены», — пояснила метеоролог и добавила, что это произойдет не раньше 25 сентября.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что осенняя погода скоро придет в Москву. Так, 19 сентября ожидается 21-23 градуса, 20-го — 22, 21-го — 19-21, после чего столбик термометра резко опустится вниз.