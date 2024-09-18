Москвичам назвали день наступления осенней погоды

Синоптик Вильфанд предрек резкое снижение температуры 22 сентября

День, когда в Москву и область придет осенняя погода, наступит совсем скоро, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с «Лентой.ру» он призвал жителей столицы наслаждаться последними летними днями.

Синоптик отметил, что в сентябре 2024 года погода продолжила существовать в летнем режиме. Это было связано с мощным и устойчивым антициклоном. На этой неделе теплая погода продолжается, но постепенно меняется циркуляция воздушных масс, что приведет к понижению температуры, рассказал собеседник «Ленты.ру». Так, 18 сентября ожидается 23-25 градусов, 19 сентября — 21-23 градуса, 20-го — 22, 21-го — 19-21, после чего столбик термометра резко опустится вниз.

«В воскресенье, 22 сентября, в день осеннего равноденствия начинается астрономическая осень, и именно в этот день значительное резкое понижение температуры. В ночь на воскресенье по Москве и области прогнозируются ночные температуры от 2 до 7 градусов, днем — 11-16 градусов. Этот температурный фон близок к многолетним значениям, характерным для начала третьей декады сентября. В понедельник даже до отрицательных значений ночью дойдет — от минус 1 до плюс 4, а дневные температуры — всего 10-15 градусов», — поделился синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о том, что среда, 18 сентября, станет последним жарким днем аномально теплой московской осени. Температура в Москве в этот день достигнет 26 градусов.

