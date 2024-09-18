Москвичи бросились скупать премиальные новостройки на уровне котлована

Количество квартир на уровне котлована в Москве выросло в 1,5 раза

В августе 2024 года в Москве продавалось 1,5 тысячи квартир и апартаментов в премиальных новостройках на этапе котлована — в два раза больше, чем год назад. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» Светлана Бардина.

Общий объем новостроек премиум-класса за год также вырос — с 4,9 тысячи до 6,3 тысячи квартир (плюс 29 процентов). Эксперт объяснила рост предложения на ранних стадиях строительства домов выходом на рынок новых проектов. Например, если в августе 2023 года в сегменте премиальных новостроек было всего шесть проектов на начальном этапе, то в августе 2024 года их стало уже 14. Количество квартир на этапе строительства этажей сократилось на 11 процентов, на стадии отделочных работ — в полтора раза, а в готовых домах — в 1,3 раза.

Эксперт назвала рост предложения новостроек премиум-класса на начальном этапе строительства закономерным процессом. По ее словам, занять эту нишу, которая практически не зависит от состояния ипотечного рынка и субсидирования ставок, в настоящее время стремятся как можно больше застройщиков. В этом сегменте усиливается конкуренция, а также наблюдается рост цен отдельных объектов и расширение разницы в ценах продаваемых премиум-квартир и апартаментов.

Ранее стало известно, что во втором квартале 2024 года выдачи ипотечных кредитов в России выросли на 71 процент по сравнению с первым кварталом.