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03:21, 18 сентября 2024Силовые структуры

На россиянина завели дело о госизмене за перевод криптовалюты ВСУ

ФСБ: на комсомольчанина завели дело о госизмене за перевод криптовалюты ВСУ

Фото: пресс-служба ФСБ России / Global Look Press

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) завели дело о госизмене на жителя Комсомольска-на-Амуре за перевод криптовалюты на закупки для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Хабаровскому краю.

Установлено, что задержанный перевел свои деньги с использованием криптовалютных инструментов для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования.

Ранее суд в Севастополе приговорил 28-летнего местного жителя к 16 годам лишения свободы за госизмену. По данным ФСБ, мужчина в сентябре 2022 года связался с украинской спецслужбой и получил задание на сбор данных о передвижениях российской военной техники в Крыму. Также он передавал информацию о местонахождении интересующих украинскую разведку людей и автомобилей.

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      Марина Совина
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