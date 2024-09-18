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15:41, 18 сентября 2024Бывший СССР

На Украине больницы стали отказывать в помощи мирным жителям из-за солдат ВСУ

В Харьковской области больница отказывает в помощи жителям в пользу солдат ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Золочеве Харьковской области больница отказывает в неотложной помощи местным жителям в пользу солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил замглавы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк, передает ТАСС.

По его словам, в районную больницу в Золочеве доставляют раненых военнослужащих украинской армии, перед тем как отправить их в военный госпиталь Харькова. «Примечательно то, что в указанном медицинском учреждении находятся гражданские лица, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи, а администрация больницы уделяет внимание исключительно военным, что вынуждает мирных граждан долгий промежуток времени оставаться без оказания медицинских услуг», — отметил он.

Лисняк добавил, что из-за ненадлежащего и несвоевременного оказания скорой медицинской помощи уже были жертвы среди гражданских. Он подчеркнул, что из-за этого среди жителей «повышается градус социального напряжения и неуважение к военнослужащим».

Ранее украинский военнослужащий с позывным Питбуль заявил, что мобилизованные украинцы создают проблемы для ВСУ на фронте. По его словам, территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) присылают на фронт тех, кто не хочет и зачастую не может воевать.

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      Александр Курбатов
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