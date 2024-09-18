На Украине рассказали о проблемах на фронте из-за мобилизации

Боец ВСУ Питбуль: мобилизованные создают проблемы на фронте

Мобилизованные украинцы создают проблемы для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Об этом заявил боец 3-й отдельной штурмовой бригады украинской армии с позывным Питбуль, его слова приводит Telegram-канал «Политика страны».

Он также отметил, что территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) присылают на фронт тех, кто не хочет и зачастую не может воевать. По словам военного, речь идет о людях 40-50 лет, которых насильно «запихали в бус».

«Насколько я знаю, больше половины [военкомов] не участвовали в боевых [действиях]. Они даже не знают, что это такое. Им бы лишь бы отправить человека, поставить галочку, и все. Отчитаться перед начальством», — сказал Питбуль.

Ранее генеральный директор металлургической компании «Метинвест» Юрий Рыженков сообщил, что предприятия на Украине испытывают острый дефицит кадров из-за мобилизации. По словам Рыженкова, всего в армию призвали 16 процентов персонала его компании.