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17:24, 17 сентября 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о возбуждении уголовных дел для уклонения от мобилизации

На Украине возбуждали дела в отношении мужчин для уклонения от мобилизации

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Старосту одного из округов Радивиловского горсовета Ровенской области Украины заподозрили в том, что он за деньги помогал местным жителям уклоняться от мобилизации, возбуждая в отношении них уголовные дела. Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) страны в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, староста выдавал мужчинам повестки в военкомат, после чего намекал им на возможность избежать призыва. Представители бюро добавили, что участником схемы по уклонению от воинской службы также был один из местных правоохранителей.

«Схема заключалась в том, что его знакомый правоохранитель искусственно открывал в отношении военнообязанного уголовное производство, по которому ему могло быть назначено условное наказание. На время следствия и на срок отбывания наказания "клиенты" избегали мобилизации. "Услуга" стоила в среднем 100 тысяч гривен (220 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»)», — отметили в ГБР.

Ранее генеральный директор металлургической компании «Метинвест» Юрий Рыженков сообщил, что предприятия на Украине испытывают острый дефицит кадров из-за мобилизации. По словам Рыженкова, всего в армию призвали 16 процентов персонала его компании.

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      Александр Курбатов
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