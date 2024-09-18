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16:36, 18 сентября 2024Бывший СССР

Депутат из партии Зеленского бежал с Украины

Депутат из партии Зеленского Одарченко бежал за границу
Андрей Одарченко

Андрей Одарченко. Кадр: Олексій Кучер / YouTube

Украинский депутат из партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Андрей Одарченко бежал заграницу из-за обвинений во взяточничестве. Об этом сообщает издание «УНИАН».

Депутат не появлялся на заседаниях Верховной Рады в течение двух последних дней. Прокуратуре и адвокатам о его местонахождении неизвестно. В ведомстве допустили, что Одарченко покинул территорию Украины через Закарпатскую область, куда постоянно выезжал.

Одарченко подозревают во взятке в размере 50 тысяч долларов (4,5 миллиона рублей по курсу на 18 сентября) на ремонт подконтрольного ему университета. В ноябре он вышел под залог в 15 миллионов гривен (33 миллиона рублей).

Ранее Андрей Одарченко заявил, что Украине необходимо сдать Крым и Донбасс. «Зачем нам эти Донецкие и Луганские, Крым — черт с ним. Понятно, что жалко, но нужно договариваться», — заявил депутат.

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      Сергей Болиев
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