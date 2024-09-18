На Украине инвалида с ДЦП признали годным к службе в ВСУ

Гончаренко: на Украине признали годным к службе в ВСУ инвалида с ДЦП

Инвалида детства с ДЦП признали годным к службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

«Еще одна история. У человека ДЦП, [он] ограниченно пригоден! Имеет инвалидность! А ВВК (военно-врачебная комиссия — прим. «Ленты.ру») решает, что он пригоден!» — написал он.

Парламентарий также опубликовал сообщение, в котором мать мужчины подтвердила, что военно-врачебная комиссия признала его годным к несению воинской службы. Она также отметила, что просила исключить его из воинского учета.

Ранее пленный военнослужащий 20-го батальона 61-й механизированной бригады ВСУ Виталий Беседин рассказал, что в 2024 году комиссия «каким-то чудом» признала его годным для службы, несмотря на инвалидность второй группы. Он также рассказал, что решил дезертировать из армии, узнав, что его вместе с сослуживцами привезли в Курскую область.