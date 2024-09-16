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08:21, 16 сентября 2024Бывший СССР

Пленный инвалид ВСУ заявил о желании дезертировать при попадании в Курскую область

ТАСС: пленный инвалид ВСУ Беседин хотел дезертировать, попав в Курскую область

Фото: 95th Air Assault Brigade / Reuters

Пленный военнослужащий 20-го батальона 61-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), инвалид второй группы Виталий Беседин рассказал, что решил дезертировать, узнав, что его вместе с сослуживцами привезли в Курскую область. Об этом сообщает ТАСС.

Беседин рассказал, что в возрасте 18 лет попал в серьезное ДТП. В результате лобового столкновения он вылетел через лобовое стекло из автомобиля, получив серьезные травмы, которые привели почти к полной потере слуха. На данный момент мужчине 47 лет.

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Украинский солдат рассказал, что в 2024 году комиссия «каким-то чудом» признала его годным для службы в ВСУ. «Плохо отреагировали, когда узнали, что находимся в Курской области. У меня был план, как сбежать отсюда. Думал посадками уйти», — заявил он.

Беседин добавил, что бойцов ВСУ на территорию Курской области доставляли ночью, заранее забрав у них телефоны и паспорта. У военных остались только военные билеты. Пленный сообщил, что сдался в плен бойцам спецназа «Ахмат» в первый день пребывания в Курской области.

С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября сообщалось, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.

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      Марина Совина
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