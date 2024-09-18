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10:59, 18 сентября 2024Бывший СССР

На Украине непригодного к мобилизации задержали силой

На Волыни ТЦК задержали студента, не подлежащего мобилизации

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

На Волыни сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и полиция силой задержали 22-летнего студента, не подлежащего мобилизации. Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам молодого человека, его «заломали», после чего ставили колено на горло, спину и голову, не давая возможности дышать и говорить, а затем надели наручники.

В полиции заявили, что студент «в категорической форме» отказался предоставить документы, толкался и пытался сбежать. На него составили протокол за неповиновение полиции, он в своею очередь подал заявление в Государственное бюро расследований.

Ранее на Украине сотрудники ТЦК провели рейд по ресторанам и спортзалам. Сообщается, что они выявили несколько человек, находящихся в розыске за уклонение от мобилизации, и инвалида второй группы, который занимался спортом.

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      Илья Таксюр
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