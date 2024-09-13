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18:43, 13 сентября 2024Бывший СССР

На Украине военкомы провели рейд по ресторанам и спортзалам

На Украине ТЦК провели рейды по спортзалам и ресторанам Ужгорода

Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) провели рейд по спортзалам и ресторана Ужгорода Закарпатской области. Об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

«Вчера сотрудники ТЦК совершали рейд по поиску лиц, уклоняющихся от прохождения службы или самовольно покинувших воинскую часть», — написал журналист.

По его словам, военкомы обнаружили рядового и офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые самовольно покинули воинскую часть. Помимо этого, сотрудники ТЦК выявили несколько человек, находящихся в розыске за уклонение от мобилизации, и инвалида второй группы, который занимался в спортзале.

Ранее депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу заявил, что военкомы на Украине в ходе мобилизации устраивают охоту на мужчин. По его словам, невозможно сделать воина из украинца, которого силой и с унижениями отправляют на фронт.

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