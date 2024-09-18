На Украине рассказали об обиде Кулебы из-за назначения Залужного послом в Лондоне

«Телеграф»: экс-глава МИД Украины Кулеба хотел стать послом в Лондоне

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после своей отставки хотел стать послом в Лондоне, но вместо него на этот пост назначали экс-главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерия Залужного. Об обиде экс-дипломата рассказало со ссылкой на источники издание «Телеграф».

«Кулеба последние два месяца [до отставки] уже не работал. Он хотел поехать послом в Британию, но туда отправили Залужного. Дима воспринял это как недружественный шаг», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что поводом к увольнению Кулебы стали его заявления о Волынской резне.

Верховная Рада уволила Кулебу с должности главы МИД Украины 5 сентября. Его отставку поддержали 240 парламентариев.