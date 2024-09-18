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14:04, 18 сентября 2024Бывший СССР

На Украине задержали переводившего уклонистов в Румынию правоохранителя

ГБР: на Украине задержали правоохранителя, переводившего в Румынию уклонистов

Фото: Стрингер / РИА Новости

На Украине задержали правоохранителя, незаконно переводившего уклонистов через границу. Об этом сообщило Государственное бюро расследований Украины (ГБР) в Telegram.

«Сотрудники ГБР задержали правоохранителя из Черновицкой области, который помогал военнообязанным мужчинам нелегально пересекать границу с Румынией», — рассказали в ведомстве.

По данным ГБР Украины, с июля текущего года подозреваемый собирал уклонистов в оговоренном месте, откуда довозил их на личной машине до граничащей с Румынией деревни. Дальше он помогал мужчинам пешком через лес добраться до территории соседнего государства. За эту услугу каждый военнообязанный платил правоохранителю по 6 тысяч евро (около 614 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»).

Ранее стало известно о задержании на Украине сотрудницы правоохранительных органов, помогавшей уклонистам сбегать из страны. По версии следствия, она не вносила сведения о покидающих Украину мужчинах на пограничном пункте пропуска.

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      Екатерина Грищенко
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