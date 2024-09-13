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12:07, 13 сентября 2024Бывший СССР

На Украине задержали помогавшую уклонистам покидать страну правоохранителя

ГБР задержало в Волыни помогавшую уклонистам сбегать с Украины правоохранителя

Фото: Andrew Angelov / Shutterstock / Fotodom

На Украине задержали сотрудницу правоохранительных органов, помогавшую уклонистам сбегать из страны. Об этом сообщило Государственное бюро Украины (ГБР) в Telegram.

По данным следствия, на пограничном пункте пропуска в Волыни женщина не вносила сведения о мужчинах, покидающих страну. Стоимость данной услуги правоохранителя составляла 3,5 тысячи долларов (около 318 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»). Суммарно таким образом с 2022 года в Польшу смогли попасть более 30 украинских уклонистов.

В отношении подозреваемой было возбуждено дело по статье 332 («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины») Уголовного кодекса Украины. Также она была отстранена от должности.

Ранее сообщалось, что в Одессе задержали работника территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). Его заподозрили в изменении данных почти 140 военнообязанных в электронной базе «Оберег».

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      Екатерина Грищенко
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