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14:59, 18 сентября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о преступной деятельности министра обороны и главкома ВСУ

Депутат Рады Безуглая: Умеров и Сырский занимаются преступной деятельностью

Фото: Alina Smutko / Reuters

Министр обороны Украины Рустем Умеров и главком Вооруженных сил республики (ВСУ) Александр Сырский занимаются преступной деятельностью на своих постах. Так увольнение главного инспектора Минобороны Украины Игоря Воронченко прокомментировала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Telegram.

«Это (увольнение Воронченко — прим. «Ленты.ру») знаковый момент, который свидетельствует об отсутствии министра обороны, способного осуществлять контроль, а система катастрофически отторгает правду. Это о преступной деятельности министра обороны и Главкома ВСУ на своей должности», — написала она.

По словам парламентария, для существования Украины как государства необходимо заменить Умерова и Сырского на представителей нового поколения. Она подчеркнула, что в противном случае они, действуя как сообщники, «уничтожат всех, кроме шутов». Депутат также допустила физическое уничтожение противников министра и главкома, так как в украинской армии практикуется наказание переводом в штурмовики.

Главного инспектора Минобороны Украины Игоря Воронченко уволили по требованию главкома Вооруженными силами страны Александра Сырского 17 сентября. По словам Безуглой, министр обороны страны Рустем Умеров отправил его в отставку после доклада на ставке о катастрофической ситуации с подготовкой в учебных центрах ВСУ.

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      Александр Курбатов
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