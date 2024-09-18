На Украине заявили о преступной деятельности министра обороны и главкома ВСУ

Депутат Рады Безуглая: Умеров и Сырский занимаются преступной деятельностью

Министр обороны Украины Рустем Умеров и главком Вооруженных сил республики (ВСУ) Александр Сырский занимаются преступной деятельностью на своих постах. Так увольнение главного инспектора Минобороны Украины Игоря Воронченко прокомментировала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Telegram.

«Это (увольнение Воронченко — прим. «Ленты.ру») знаковый момент, который свидетельствует об отсутствии министра обороны, способного осуществлять контроль, а система катастрофически отторгает правду. Это о преступной деятельности министра обороны и Главкома ВСУ на своей должности», — написала она.

По словам парламентария, для существования Украины как государства необходимо заменить Умерова и Сырского на представителей нового поколения. Она подчеркнула, что в противном случае они, действуя как сообщники, «уничтожат всех, кроме шутов». Депутат также допустила физическое уничтожение противников министра и главкома, так как в украинской армии практикуется наказание переводом в штурмовики.

Главного инспектора Минобороны Украины Игоря Воронченко уволили по требованию главкома Вооруженными силами страны Александра Сырского 17 сентября. По словам Безуглой, министр обороны страны Рустем Умеров отправил его в отставку после доклада на ставке о катастрофической ситуации с подготовкой в учебных центрах ВСУ.