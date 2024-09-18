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15:27, 18 сентября 2024Бывший СССР

Нацполиция Украины задержала подростков за поджог автомобилей ВСУ

Нацполиция Украины задержала двух девушек за поджог автомобилей ВСУ

Фото: Telegram-канал «Національна поліція України»

Сотрудники Национальной полиции Украины задержали в Полтавской области двух девушек-подростков за поджог автомобилей, принадлежащих военнослужащим украинской армии. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба ведомства.

«Полицейские Полтавщины разоблачили двух несовершеннолетних девушек в поджоге военных автомобилей. Несовершеннолетние причастны к поджогу автомобиля, приобретенного волонтерами для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — говорится в публикации.

По информации Нацполиции, задержанные работали под руководством неназванного куратора.

Ранее на Украине сожгли машину Красного Креста. Инцидент произошел в Ужгороде, обстоятельств поджога и личности поджигатели неизвестны.

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      Глеб Палехов
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