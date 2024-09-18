Найдены останки пропавшего почти два года назад туриста

В Шотландии мужчина пошел в поход на три дня и пропал почти на два года

В Шотландии, Великобритания, нашли останки мужчины, исчезнувшего почти два года назад. Об этом сообщает Daily Record.

57-летний Росс Кингхорн пошел в поход 16 января 2023 года. Он планировал покорить три вершины Бейнн-а-Гло за три дня, но пропал. Исчезновение мужчины заметила его подруга. Спасательно-поисковые команды осмотрели район, где должен был находиться Кингхорн, но так и не смогли его найти.

Лишь спустя почти два года туриста нашли. Он не смог выжить в горах. Официального опознания останков еще не произошло, однако полицейские уже сообщили о находке родственникам Кингхорна. Сотрудники полиции отметили, что пока не заметили ничего подозрительного в деле пропавшего. Его партнерша поблагодарила поисковые команды и попросила не тревожить родных и близких Кингхорна, пока они справляются с потерей.

Ранее сообщалось, что 39-летний мужчина потерялся в лесах национального парка США Норт-Каскейдс и месяц выживал в глуши. «Ему очень больно, и он не очень хорошо разговаривает, но при этом говорит связно и, кажется, находится в довольно приподнятом настроении», — описала состояние спасенного его мать.