Называющая себя матерью детей Дурова заявила о претензиях на часть Telegram

Болгар заявила, что считает Telegram совместно нажитым с Дуровым имуществом

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, заявила о претензиях на часть мессенджера. Соответствующая публикация появилась в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Болгар заявила, что находилась в отношениях с Дуровым десять лет. По ее словам, все активы, приобретенные за это время, были зарегистрированы на имя предпринимателя и в связи с этим она считает Telegram совместно нажитым имуществом.

Женщина уточнила, что Дуров не исполнял договоренности в отношении троих детей, родившихся у них. Так, он не купил Болгар и детям недвижимость, несмотря на обещание сделать это. «Он нарушил все наши устные и письменные договоренности, не выполнил обещания», — заявила она.

Болгар добавила, что в некоторых странах необязательно заключать брак, чтобы претендовать на часть совместного имущества. Она заявила, что ее можно получить в соответствии с нормами гражданского права.

Ранее Болгар заявляла, что в 2018 году Дуров планировал перевезти ее и детей в Париж. Она отметила, что медиаменеджер также выразил готовность оплачивать семье аренду дома за семь миллионов рублей.