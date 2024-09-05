Мать троих детей Павла Дурова рассказала о его планах перевезти семью в Париж

Politico: Павел Дуров в 2018 году планировал перевезти Болгар и детей в Париж

Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар сообщила, что в 2018 году предприниматель планировал перевезти ее и их детей в Париж. Об этом пишет издание Politico.

Кроме того, Дуров был готов оплачивать им аренду дома более чем за семь миллионов рублей в месяц (105 тысяч евро), при этом жить с ними он не планировал.

Как рассказала Болгар, глава Telegram подписал нотариально заверенное соглашение, согласно которому он был обязан оплачивать все ее траты на аренду.

Ранее женщина заявила, что предприниматель заблокировал карты для необходимых семье расходов из-за того, что она отказалась переехать в ОАЭ. В марте 2023 года Болгар подала против предпринимателя уголовный иск в Швейцарии. Она заявила, что предприниматель с 2021 по 2022 год пять раз применил физическое насилие к своему младшему сыну, который родился в 2017 году.