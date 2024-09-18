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10:20, 18 сентября 2024Экономика

«Атомфлот» впервые возглавит не связанный c атомным судоходством топ-менеджер

«Росатом» сообщил о скором назначении гендиректором «Атомфлота» Якова Антонова
Яков Антонов

Яков Антонов. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На должность гендиректора ФГУП «Атомфлот» вскоре назначат Якова Антонова, его кандидатура проходит необходимые процедуры согласования. Об этом в комментарии РБК сообщил представитель «Росатома».

До завершения формальностей Антонов будет трудиться на новой должности в качестве исполняющего обязанности гендиректора — директора по судоходству. Прошлый глава предприятия Леонид Ирлица покинул должность в связи с выходом на пенсию.

Как отмечает издание, созданный в 1960 году «Атомфлот» впервые возглавит топ-менеджер, ранее не связанный с атомным судоходством. До перехода в систему «Росатома», что произошло в 2008 году, организация входила в систему Минтранса как ремонтно-технологическое предприятие.

Главной функцией «Атомфлота», находящегося в паре километров от Мурманска, остается обеспечение ледокольной проводки на Северном морском пути (СМП). В распоряжении ФГУП находятся три новых атомных ледокола, четыре более старых, а также атомный контейнеровоз «Севморпуть» и несколько судов обеспечения.

Ранее глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев указал, что основной причиной медленных темпов роста перевозок по СМП является санкционное давление западных стран.

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      Платон Щукин
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