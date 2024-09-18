Никита Пресняков опроверг информацию о разводе

Внук Пугачевой Никита Пресняков опроверг информацию о своем разводе с супругой

Музыкант и актер Никита Пресняков опроверг информацию о своем разводе с Аленой Красновой. Об этом сам артист объявил на своем странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Никиты, новость о расставании с женой он узнал из СМИ, когда смотрел мультсериал.

«СМИ всегда пишут какую-то хрень. Распространите это: мы не расстались, мы любим друг друга, у нас все супер!» — заявил Пресняков.

Ранее сообщалось, что внук уехавшей из России Аллы Пугачевой развелся после семи лет брака.