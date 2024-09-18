Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:19, 18 сентября 2024Культура

Никита Пресняков опроверг информацию о разводе

Внук Пугачевой Никита Пресняков опроверг информацию о своем разводе с супругой

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Музыкант и актер Никита Пресняков опроверг информацию о своем разводе с Аленой Красновой. Об этом сам артист объявил на своем странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Никиты, новость о расставании с женой он узнал из СМИ, когда смотрел мультсериал.

«СМИ всегда пишут какую-то хрень. Распространите это: мы не расстались, мы любим друг друга, у нас все супер!» — заявил Пресняков.

Ранее сообщалось, что внук уехавшей из России Аллы Пугачевой развелся после семи лет брака.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      У офиса Wildberries возле Кремля произошла стрельба. Есть погибшие и раненые, среди них — бойцы ММА

      Обвиненного в коррупции экс-главу Днепропетровской ОВА отпустили из-под ареста

      Названы популярные направления для отдыха в России с друзьями

      Десятки объектов недвижимости в Петербурге изымут ради российского мегапроекта

      Минобороны сообщило о новой атаке ВСУ на российский регион

      Адвоката из Харькова заочно арестовали в России

      Россия нарастила морской вывоз нефти

      В Харьковской области заявили об обмане Киева про удар ракеты в Харькове

      Россиян научили правильно готовить суп

      Минобороны показало кадры ракетной атаки «Аллигатора» на бронетехнику ВСУ под Курском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше