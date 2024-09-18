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12:18, 18 сентября 2024Культура

Стало известно о разводе внука Пугачевой с женой после семи лет брака

Музыкант и актер Никита Пресняков развелся с женой после семи лет брака

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Внук эстрадной певицы Аллы Пугачевой, музыкант и актер Никита Пресняков развелся с супругой Аленой Красновой после семи лет брака. Об этом пишет Super.ru в Telegram-канале.

Пара вступила в брак в 2017 году. Официальная причина развода не озвучивается. Предположительно, молодые люди не выдержали совместного быта в США. По данным источника, Краснова вернулась в Москву, а Пресняков остался в Штатах.

В июле сообщалось, что уехавший в США Пресняков вернулся в Россию. Друг музыканта опубликовал видео встречи из московского аэропорта.

В России Пресняков не живет уже почти три года. Известно, что певец обосновался в Нью-Йорке и зарабатывает на жизнь производством клипов для звезд.

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      Варвара Кошечкина
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