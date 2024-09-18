Объем торговли России и Японии резко вырос впервые за долгое время

ТАСС: товарооборот Японии и России вырос в августе впервые за два года

Товарооборот Японии и России в августе 2024 года вырос на 23,81 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 743 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, поставки из РФ увеличились на 26 процентов, до 550 миллионов долларов, а экспорт из Японии — на 17,9 процента, до 192,9 миллиона. Драйверами изменения объема товарооборота, выросшего, по данным агентства, впервые с 2022 года, стали продажи японских автомобилей и российских энергоносителей, на которые приходятся около двух третей соответствующих направлений товарооборота.

До этого показатели торговли двух стран долгое время снижались. Так, в первом квартале 2023 года они сократились сразу на 41 процент, а в мае 2024-го — на 32,2 процента, что российские дипломаты объясняли беспрецедентным давлением, оказываемым на деловые круги Японии.

При этом, указывает «Интерфакс», растущий девять месяцев экспорт Японии в целом вырос в августе на 5,6 процента против июльских 10,2 процента, а импорт прибавил минимальные с марта 2,3 процента. Оба показателя оказались скромнее, чем прогнозировали эксперты.