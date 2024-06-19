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06:31, 19 июня 2024Экономика

Япония сократила объем торговли с Россией

Минфин Японии: в мае импорт из России снизился на 32,2%

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Reuters

В мае 2024 года Япония сократила импорт из России на 32,2 процента по сравнению с маем 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные японского Минфина.

В общей сложности импорт из России в прошлом месяце составил 64,25 миллиарда иен (406,5 миллионов долларов). Кроме того, экспорт в Россию из Японии упал на 21,8 процент.

В марте японское правительство продлило на год отмену для России льготного режима в торговле из-за ситуации на Украине. По данным агентства Kyodo, импорт из государств, не входящих в список имеющих режим наибольшего благоприятствования, облагается по базовой тарифной ставке.

В феврале Япония расширила список товаров, запрещенных к экспорту в Россию, еще на пять категорий.

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      Марина Совина
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