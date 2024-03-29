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05:57, 29 марта 2024Мир

Япония на год продлила отмену льготного режима в торговле с Россией

Kyodo: Япония на год продлила отмену льготного режима в торговле с Россией
СюжетСанкции против России:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Японское правительство продлило на год отмену для России льготного режима в торговле из-за ситуации на Украине, пишет агентство Kyodo.

По данным издания, импорт из государств, не входящих в список имеющих режим наибольшего благоприятствования, облагается по базовой тарифной ставке. Из-за этого ранее увеличились пошлины на ввоз из РФ древесины с 4,8 до 8 процента, лосося и икры с 3,5 до 5 процента, краба с 4 до 6 процента.

При этом относительно энергоресурсов, которые занимают большую часть японского импорта из России, тарифные ставки не повышались и остаются нулевыми.

Ранее Япония дополнила санкции против России запретом на экспорт пяти типов станков.

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      Марина Совина
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