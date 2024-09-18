Обещавший россиянкам призовые места в конкурсах красоты попался

В Москве силовики задержали лжепродюсера Парамонова за обман более 10 моделей

Правоохранительные органы задержали в Москве по подозрению в мошенничестве Антона Парамонова, называющего себя продюсером. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, он обманул более десяти девушек, мечтающих стать моделями. Лжепродюсер обещал им призовые места в конкурсах красоты, предлагая помощь в раскрутке, за что брал суммы от 40 тысяч рублей, после чего пропадал. Парамонов совершал махинации по всей стране, и ущерб от его криминальной деятельности составляет несколько миллионов рублей.

Его задержали и предъявили обвинение по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. В настоящее время следователи продолжают принимать заявления от пострадавших, в связи с чем сумма ущерба может еще увеличиться.

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