Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:55, 18 сентября 2024Силовые структуры

Обещавший россиянкам призовые места в конкурсах красоты попался

В Москве силовики задержали лжепродюсера Парамонова за обман более 10 моделей

Фото: Aleksandr Rybalko / Shutterstock / Fotodom

Правоохранительные органы задержали в Москве по подозрению в мошенничестве Антона Парамонова, называющего себя продюсером. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, он обманул более десяти девушек, мечтающих стать моделями. Лжепродюсер обещал им призовые места в конкурсах красоты, предлагая помощь в раскрутке, за что брал суммы от 40 тысяч рублей, после чего пропадал. Парамонов совершал махинации по всей стране, и ущерб от его криминальной деятельности составляет несколько миллионов рублей.

Его задержали и предъявили обвинение по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. В настоящее время следователи продолжают принимать заявления от пострадавших, в связи с чем сумма ущерба может еще увеличиться.

Ранее сообщалось, что раскрыт возможный срок лишения свободы для бывшего мужа Нюши за аферы на инвестициях.

Что думаешь? Оцени!
      Артем Соколов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ могли ударить по «суперхранилищу ракет» в Торопце. Бывший зам Шойгу уверял, что объект выдержит даже ядерный взрыв

      В России запустили платформу для сотрудничества авторов и брендов

      Российский депутат показал цены в магазине и столовой Госдумы

      Стало известно о первом столкновении с танком Leopard в Курской области

      Очевидец конфликта у центрального офиса Wildberries рассказал о «ввалившихся бородачах»

      МВД назвало число находящихся в России мигрантов

      С отца Киркорова взыскали долг по налогам

      Журова прокомментировала заявку Загитовой на грант на ледовое шоу

      В Европе исправят неполадку ракеты Ariane 6

      Количество проданных в России китайских легковушек подсчитали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше