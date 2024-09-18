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12:53, 18 сентября 2024Экономика

Российские маркетплейсы стали использовать для обнала

Росфинмониторинг предупредил банки о росте обналичивания через маркетплейсы

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

В последнее время российские маркетплейсы начали все чаще использовать для незаконного обналичивания денежных средств с помощью разрыва транзитной цепочки. О таких рисках банки предупредил Росфинмониторинг, передает РБК.

Рост сомнительных операций со стороны компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) подтвердил и собеседник издания в крупном банке. По его словам, с конца августа на таких клиентов активно обращает внимание антиотмывочная система Центробанка «Знай своего клиента» (ЗСК), работающая с лета 2022 года.

Другой источник в банке, работающем с малым и средним бизнесом, уверен, что именно из-за внимания ЦБ Росфинмониторинг заинтересовался маркетплейсами. Он назвал тему сомнительных операций на площадках очень актуальной.

В список признаков незаконных операций, из-за которых у регулятора могут возникнуть вопросы, входят запутанный характер сделки, ее несоответствие деятельности компании, управление операциями по счетам компаний, зарегистрированных в разных странах и не имеющих общего владельца, с одного устройства или отказ предоставлять документы.

Однако эксперты отмечают, что далеко не всегда речь идет об обналичивании. Импортерам приходится искать нестандартные, зачастую включающие несколько стадий способы оплаты товара или его доставки из-за рубежа. Впрочем, и в этом случае возможны нарушения. Так, с помощью маркетплейсов некоторые поставщики «обеляют» товар. Через площадки распределяются небольшие партии товара, которые были ввезены контрабандой и проданы на оптовых рынках.

В марте Центробанк сообщил, что объем подозрительных финансовых операций в 2023 году сократился. Так, транзитные операции по обналичиванию денег вне банковского сектора упал на 12 процентов, а операции с признаками вывода денежных средств за рубеж — на 15 процентов.

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      Платон Щукин
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