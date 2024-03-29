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16:27, 29 марта 2024Экономика

В России стали меньше обналичивать деньги

Банк России: за 2023-й объемы подозрительных операций уменьшились на 12 %

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Объемы подозрительных финансовых операций в России в 2023 году снизились. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка.

За год транзитные операции по обналичиванию денег вне банковского сектора сократились на 12 процентов, а операции с признаками вывода денежных средств за рубеж — на 15 процентов. Также объемы транзитных операций, направленных на безналичную компенсацию наличной выручки, уменьшились на 21 процент, а объемы обналичивания в банковском секторе — на 6 процентов.

Несмотря на борьбу с подозрительными операциями, недобросовестные участники хозяйственной деятельности продолжили обналичивать средства через банковские карты и счета физических лиц. Основной спрос на теневые финансовые услуги сформировался в строительной отрасли (37 процентов), торговле (26 процентов) и сфере услуг (21 процент), отметили в ЦБ.

Ранее регулятор на полгода продлил ограничения на денежные переводы из России за рубеж. Пролонгация будет действовать с 1 апреля по 30 сентября 2024 года включительно. Россияне и граждане дружественных государств по-прежнему смогут переводить в течение одного месяца не более одного миллиона долларов США (или эквивалент в другой иностранной валюте) на зарубежные счета. Через системы денежных переводов можно будет перевести не более десяти тысяч долларов.

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      Вячеслав Агапов
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