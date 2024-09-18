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06:59, 18 сентября 2024Забота о себе

Обнаружен приятный способ избавиться от неприятных симптомов менопаузы

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Ученые института Кинси при Университете Индианы (США) обнаружили, что более трети женщин лучше себя чувствуют в менопаузу при регулярной мастурбации. Доводы исследователей об приятном способе избавиться от неприятных симптомов климакса изучило издание The Sun.

Американские ученые провели опрос с участием 1,5 тысячи женщин в возрасте от 40 до 65 лет, в ходе которого 36 процентов из них признались, что мастурбация помогает им справиться с неприятными симптомами менопаузы. В то же время регулярно занимается самоудовлетворением только каждая десятая респондентка. Около 44 процентов женщин заявили, что прибегнут к этому методу только по рекомендации врача.

Старший научный сотрудник института Кинси Синтия Грэм считает, что самоудовлетворение должно стать медицинской рекомендацией в существующих стратегиях поддержания здоровья женщин в период менопаузы.

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      Алиса Дмитриева
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