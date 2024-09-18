Обнаружен приятный способ избавиться от неприятных симптомов менопаузы

Ученые института Кинси при Университете Индианы (США) обнаружили, что более трети женщин лучше себя чувствуют в менопаузу при регулярной мастурбации. Доводы исследователей об приятном способе избавиться от неприятных симптомов климакса изучило издание The Sun.

Американские ученые провели опрос с участием 1,5 тысячи женщин в возрасте от 40 до 65 лет, в ходе которого 36 процентов из них признались, что мастурбация помогает им справиться с неприятными симптомами менопаузы. В то же время регулярно занимается самоудовлетворением только каждая десятая респондентка. Около 44 процентов женщин заявили, что прибегнут к этому методу только по рекомендации врача.

Старший научный сотрудник института Кинси Синтия Грэм считает, что самоудовлетворение должно стать медицинской рекомендацией в существующих стратегиях поддержания здоровья женщин в период менопаузы.

Ранее клинический сексолог Мари Морис назвала способы улучшить секс в менопаузу. Она настоятельно рекомендовала использовать лубриканты для борьбы с сухостью влагалища. Также для улучшения сексуальной жизни нелишними будут игрушки для взрослых, с помощью которых можно испытать новые эмоции, считает она.