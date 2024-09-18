Обвиненного в коррупции экс-главу Днепропетровской ОВА отпустили из-под ареста

«Страна.ua»: экс-главу Днепропетровской ОВА Резниченко отпустили из-под ареста

Экс-главу Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Валентина Резниченко, обвиненного в коррупции на постройке дорог, отпустили из-под ареста после внесения залога. Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Экс-глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, подозреваемый в хищении средств на ремонте дорог, внес залог в 30 миллионов гривен. Он также обязан не покидать Днепропетровскую область, сдать загранпаспорта и носить браслет», — говорится в публикации.

Служба безопасности Украины задержала экс-чиновника 12 сентября. По информации ведомства, он причинил государству ущерб на 286 миллионов гривен при выполнении подрядов на ремонт дорог.

Ранее министр юстиции Германии Марко Бушман назвал коррупцию главной проблемой Украины на пути в Европейский союз. По словам политика, финансы идут нечестным чиновникам, а не на нужды армии и населения.