Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:35, 18 сентября 2024Бывший СССР

Обвиненного в коррупции экс-главу Днепропетровской ОВА отпустили из-под ареста

«Страна.ua»: экс-главу Днепропетровской ОВА Резниченко отпустили из-под ареста

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Экс-главу Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Валентина Резниченко, обвиненного в коррупции на постройке дорог, отпустили из-под ареста после внесения залога. Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Экс-глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, подозреваемый в хищении средств на ремонте дорог, внес залог в 30 миллионов гривен. Он также обязан не покидать Днепропетровскую область, сдать загранпаспорта и носить браслет», — говорится в публикации.

Служба безопасности Украины задержала экс-чиновника 12 сентября. По информации ведомства, он причинил государству ущерб на 286 миллионов гривен при выполнении подрядов на ремонт дорог.

Ранее министр юстиции Германии Марко Бушман назвал коррупцию главной проблемой Украины на пути в Европейский союз. По словам политика, финансы идут нечестным чиновникам, а не на нужды армии и населения.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      У офиса Wildberries возле Кремля произошла стрельба. Есть погибшие и раненые, среди них — бойцы ММА

      В Госдуме оценили положение российских видеосервисов после начала замедления YouTube

      Финляндия выделила сотни тысяч евро ради отъема у россиян спортивной арены

      Глава МИД Азербайджана обсудил переговоры Баку и Еревана с представителем Госдепа США

      В России запустили платформу для сотрудничества авторов и брендов

      Стало известно количество пострадавших при стрельбе у офиса Wildberries в центре Москвы

      «Борис» пересадил жителей европейского города с машин на лодки

      Российские парикмахеры назвали модные прически на осень

      Взрыв пейджеров в Ливане оценили как нарушение международного права

      Обвиненного в коррупции экс-главу Днепропетровской ОВА отпустили из-под ареста

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше