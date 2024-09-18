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13:13, 18 сентября 2024Экономика

Одна из стран Азии заявила о готовности покупать российскую нефть

Reuters: Индия заявила, что продолжит покупать дешевую российскую нефть

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Власти Индии готовы продолжить закупку нефти у тех российских компаний, которые не попали под санкции. Об этом заявил министр нефти и природного газа страны Хардип Сингх Пури. Его цитирует Reuters.

По его словам, западные санкции ограничили цену, которую Россия может взимать за свою сырую нефть В свою очередь, Индия готова покупать ее по самым низким возможным ценам у кого угодно. «Если предприятие не находится под санкциями, я, без сомнений, куплю у самого дешевого поставщика», — сказал он.

Кроме того, он напомнил, что Индия не единственная страна, которая покупает продукцию у России. Аналогичным образом ведут европейский и японский бизнес.

Издание напоминает, что Индия импортирует 88 процентов необходимой ей нефти. Она третий по величине потребитель и импортер нефти в мире.

По информации ОПЕК, по итогам июля Россия стала главным поставщиком нефти в Индию. На долю РФ приходится 45 процентов иностранных поставок этого сырья. На втором месте расположился Ирак, который обеспечил 17 процентов индийского нефтяного импорта.

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      Кирилл Луцюк
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