Пашинян оценил агрессию в военных реформах Армении

Пашинян: военные реформы Армении не имеют агрессивного подтекста

Военные реформы Армении не подразумевают агрессивного подтекста. Уровень их агрессии оценил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Мы осуществляем военно-техническое сотрудничество с самыми разными странами, а также, по сути, создаем профессиональную армию. При этом я говорю, что реформы нашей армии не имеют под собой никакого агрессивного подтекста», — сказал политик.

Если Ереван приобретает вооружение у Франции и Индии, то Баку делает аналогичное, но не заявляет об этом, добавил Пашинян. Премьер страны возмутился, почему Азербайджан может покупать оружие у разных стран, а Армения — нет.

Ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Ереван сознательно затягивает время и покупает новое вооружение у своих партнеров. Армянская сторона также проводит военные учения с разными государствами, напомнил лидер страны.