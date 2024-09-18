Перечислены сопровождающиеся залитыми кровью глазами заболевания

Офтальмолог Шилова: лопнувшие в глазах сосуды могут говорить о заболевании

Лопнувшие сосуды в глазах — это субконъюнктивальное кровоизлияние, рассказала врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова. Сопровождающиеся залитыми кровью глазами заболевания она перечислила в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам врача, в большинстве случаев это состояние не представляет серьезной угрозы для здоровья. Внутренние причины кровоизлияния могут быть связаны с гипертонией, провоцирующей разрыв сосудистой стенки из-за повышенного давления. Как отметила Шилова, подобные состояния возникают при сахарном диабете, заболеваниях крови, лимфоме, лейкозе, нехватке витаминов А и С.

Кроме того, продолжила врач, так могут проявляться повышение внутриглазного давления, патологии сосудов и последствия черепно-мозговых травм. «Если появились кровоизлияния под слизистую глаза на поверхности склеры после травмы, то обязательно требуется комплексное диагностическое обследование не только глаза, но и головного мозга», — говорит Шилова.

Внешние факторы, влияющие на целостность сосудов в глазах — это перенапряжение глаза, стресс, поднятие тяжести, ношение контактных линз, попадание в глаз инородного предмета, объяснила офтальмолог. При кровоизлиянии на склере глаза она окрашивается в алый цвет, и состояние не вызывает боли или других симптомов, обратила внимание врач. Она также указала на то, что покрасневшие сосуды могут самостоятельно рассосаться в течение двух-трех недель и без вмешательства врачей, при этом ведя себя как синяк: зеленея и желтея.

Ранее офтальмолог высшей категории, офтальмохирург Элина Санторо перечислила полезные для зрения микроэлементы, которые нужно принимать дополнительно. Санторо обратила внимание, что принимать витамины нужно не только во время лечения, но и для профилактики глазных заболеваний.