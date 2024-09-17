Врач перечислила полезные для здоровья глаз витамины

Офтальмолог Элина Санторо рассказала, что для здоровья глаз полезен витамин С

Витаминов, получаемых организмом из продуктов, недостаточно для поддержания здоровья, и в том числе для здоровья глаз, рассказала офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, главный врач клиники микрохирургии глаза «АйМед» Элина Санторо. В комментарии «Ленте.ру» врач перечислила полезные для зрения микроэлементы, которые нужно принимать дополнительно.

Санторо обратила внимание, что принимать витамины нужно не только во время лечения, но и для профилактики глазных заболеваний. В частности, она призвала пациентов с высоким риском развития катаракты принимать витамины С и Е. Для восстановления сетчатки глаза требуются, помимо названых витаминов, цинк и другие антиоксидантные препараты.

Полезен и лютеин — он как раз призван замедлить прогрессирование заболеваний сетчатки Элина Санторо офтальмолог

Особое внимание приему витаминов Санторо посоветовала уделить людям с заболеваниями ЖКТ и тем, кто много работает за компьютером. Первым дополнительные витамины необходимы, так как из-за воспаления кишечника микроэлементы могут плохо поступать в организм из пищи, а вторым — для предотвращения сухости глаз, объяснила офтальмолог.

«Подобрать индивидуальный витаминный комплекс поможет офтальмолог, ведь в зависимости от индивидуальных потребностей и проблем со зрением витамины могут оказать как полезное, так и отрицательное действие. Поэтому заниматься самоназначениями опасно», — резюмировала специалист.

Ранее Санторо рассказала, как смотреть телевизор без вреда для здоровья глаз. В частности, она посоветовала не делать этого в темной комнате.