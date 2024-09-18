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13:14, 18 сентября 2024Мир

Песков прокомментировал данные о повышении уровня радиации на границе Норвегии и России

Песков: данные о повышенном содержании цезия на границе с Норвегией не поступали

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Москву не поступало никаких данных о повышенном уровне содержания радиоактивного изотопа цезия в атмосфере на границе Норвегии и России от российских мониторинговых служб, которые занимаются контролем подобным вопросов. Так заявления норвежской стороны прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

«Со стороны наших соответствующих служб никаких оповещений на предмет повышенного содержания тех или иных изотопов в атмосфере не было. Каких-либо оповещений об угрозах для здоровья людей тоже не было, поэтому здесь мне нечего сказать», — заявил пресс-секретарь президента России.

Ранее издание Barents Observer со ссылкой на норвежское Управление радиационной и ядерной безопасности (DSA) сообщило, что, по их данным, станции радиационного мониторинга в Викшефьеле и Сванховде, расположенных на границе с Россией, зафиксировали повышение уровня концентрации цезия-137 в период с 9 по 12 сентября.

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      Виктория Кондратьева
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