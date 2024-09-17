Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:26, 17 сентября 2024Экономика

В одной стране зафиксировали повышенный уровень радиоактивного цезия

В Норвегии зафиксировали повышение уровня изотопа цезия-137

Фото: Claude Paris / AP

В Норвегии зафиксировано повышение уровня радиоактивного изотопа цезия-137, сообщает Barents Observer со ссылкой на Норвежское управление радиационной и ядерной безопасности (DSA).

Фильтры станций радиационного мониторинга в Викшефьеле и Сванховде, расположенных на границе с Россией, подвергаются анализу в отделении аварийной готовности еженедельно. Уровни цезия-137 были зафиксированы в период с 9 по 12 сентября.

Угрозы для людей и окружающей среды ситуация не представляет, несмотря на то что уровень изотопа цезия находится выше нормы, сообщил сотрудник DSA Бредо Меллер. Управление проведет дополнительный анализ проб в ближайшие дни.

Ранее радиоактивные отходы были обнаружены в Польше, на частной территории в населенном пункте Седлец Великопольского воеводства.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Посол Ирана в Ливане ранен из-за взрыва пейджера

      Раскрыта причина сильной тяги к чипсам

      Выступившая против россиян украинская теннисистка провела тренировку с россиянином

      Подросток ударился головой на горке в аквапарке Испании и пошел ко дну

      В США заявили о проблемах в выделении помощи Украине из замороженных активов России

      Из-за атаки ВСУ на территории российского предприятия начался пожар

      Россияне стали реже покупать один деликатес

      В России прокомментировали закупку оружия для Украины за счет активов Москвы

      В России нарастят выпуск систем навигации для истребителей

      Стало известно о досудебном соглашении одного из фигурантов дела о хищениях в «Патриоте»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше