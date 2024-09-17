В одной стране зафиксировали повышенный уровень радиоактивного цезия

В Норвегии зафиксировали повышение уровня изотопа цезия-137

В Норвегии зафиксировано повышение уровня радиоактивного изотопа цезия-137, сообщает Barents Observer со ссылкой на Норвежское управление радиационной и ядерной безопасности (DSA).

Фильтры станций радиационного мониторинга в Викшефьеле и Сванховде, расположенных на границе с Россией, подвергаются анализу в отделении аварийной готовности еженедельно. Уровни цезия-137 были зафиксированы в период с 9 по 12 сентября.

Угрозы для людей и окружающей среды ситуация не представляет, несмотря на то что уровень изотопа цезия находится выше нормы, сообщил сотрудник DSA Бредо Меллер. Управление проведет дополнительный анализ проб в ближайшие дни.

Ранее радиоактивные отходы были обнаружены в Польше, на частной территории в населенном пункте Седлец Великопольского воеводства.