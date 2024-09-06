В Польше нашли радиоактивные отходы

Радиоактивные отходы обнаружили в Седлеце на западе Польши

Радиоактивные отходы были обнаружены в населенном пункте Седлец Великопольского воеводства на западе Польши, сообщает радиостанция RMF FM.

В общей сложности было найдено около 50 радиоактивных источников. В настоящее время на месте работают несколько десятков спасателей из Государственной пожарной стражи, в пути также находятся специализированные службы. Изначально радиоактивные отходы были найдены на одной из частных территорий полицейскими.

Ранее стало известно, что во время третьего этапа сброса жидкости с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в Японии в море попало почти 8000 тонн воды. Четвертый этап сброса воды с АЭС TEPCO планируют начать после Нового года. Всего в море рассчитывают сбросить 31,2 тысячи тонн воды. В феврале на АЭС произошла утечка 5,5 тонны воды, содержащей радиоактивные элементы.