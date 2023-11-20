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14:06, 20 ноября 2023Среда обитания

Раскрыт объем попавшей в море зараженной воды с «Фукусимы-1»

TEPCO: почти 8 тысяч тонн зараженной воды сбросили с АЭС «Фукусима-1» в море

Фото: Kyodo / Reuters

Почти 8000 тонн зараженной радиоактивными отходами воды попало в море во время третьего этапа сброса жидкости с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в Японии. Об этом сообщила компания-оператор TEPCO.

«Компания Tokyo Electric Power объявила о завершении начавшегося 2 ноября третьего этапа сброса очищенной воды, скопившейся на АЭС "Фукусима-1", в море», — говорится в сообщении. Оператор уточнил, что всего было сброшено 7,8 тысячи тонн воды из 10 резервуаров, процедура прошла без каких-либо проблем.

Четвертый этап сброса воды с АЭС TEPCO планирует начать после Нового года. Всего в море рассчитывают сбросить 31,2 тысячи тонн воды.

Япония начала сбрасывать в Тихий океан воду с АЭС «Фукусима-1» в августе. Второй сброс прошел в октябре, третий — в начале ноября. Японская сторона утверждает, что вода, охлаждавшая реакторы станции, полностью очищена от радиоактивных частиц. Однако в Китае считают, что вода с АЭС заражена и негативно скажется на здоровье всего человечества.

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      Нина Ташевская
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