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13:11, 18 сентября 2024Путешествия

Пилот в одиночку посадил столкнувшийся с птицами самолет из-за упавшего в обморок коллеги

PYOK: пилот KLM в одиночку посадил столкнувшийся со стаей птиц самолет

Фото: Paulo Lopes / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Командир воздушного судна (КВС) авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines смог в одиночку посадить самолет, столкнувшийся со стаей птиц, после того, как его коллега, второй пилот, упал в обморок. Подробностями истории поделился портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент на борту лайнера, летевшего из Дублина в Амстердам, произошел в октябре 2022 года, но окончательный отчет о произошедшем следователи опубликовали только сейчас. В документе говорится, что после того как второй пилот внезапно потерял сознание, КВС постучал в дверь кабины и позвал на помощь бортпроводников. Один из них оттащил пилота от системы управления полетом и надел на него кислородную маску. Кроме того, на протяжении оставшейся части полета он следил за его состоянием и информировал пассажиров, что происходит в кабине пилотов.

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КВС, который был вынужден управлять самолетом в одиночку, объявил сигнал бедствия и решил вернуться в аэропорт вылета. При заходе на посадку лайнер столкнулся со стаей птиц, но несмотря на это благополучно приземлился в Дублине. Борт встретили спасатели, которые определили, что у упавшего в обморок второго пилота было низкое давление, вызванное возможной нехваткой еды и воды.

В конце июля второй пилот самолета авиакомпании EasyJet потерял сознание во время полета. На борту объявили сигнал тревоги, а после посадки воздушное судно встретили парамедики.

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      Алина Черненко
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