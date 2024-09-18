Под Москвой мужчина месяц прожил с телом матери в превращенной в склеп комнате

Житель Московской области жил с телом матери в комнате-склепе

Житель Московской области жил с телом матери в превращенной в склеп комнате. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».

В последний раз соседи видели женщину около месяца назад. По предварительной версии, после смерти женщины ее 38-летний сын не стал сообщать об этом. Он оклеил комнату пакетами и загерметизировал швы.

Несмотря на принятые мужчиной меры, другие жильцы почувствовали неприятный запах и вызвали полицию. Вскрывшие квартиру правоохранители обнаружили пенсионерку и ее сына. Оба они были без признаков жизни.

Ранее в Подмосковье нашли просидевшую два года на унитазе мумию.