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20:07, 18 сентября 2024Силовые структуры

Подозреваемого в нападении на участника СВО в Подмосковье задержали

В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в нападении на участника СВО

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Балашихе Московской области задержали 39-летнего жителя по подозрению в нападении на участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном главке Следственного комитета России (СКР).

Мужчину подозревают в преступлении по статье 213 («Хулиганство») Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, 13 сентября он в состоянии алкогольного опьянения около продуктового магазина вступил в словесный конфликт с потерпевшим и его женой, после чего нанес ему несколько ударов по голове и туловищу и скрылся. Участнику СВО понадобилась медицинская помощь.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Ранее сообщалось, что двое жителей Александрова, избивших участника СВО, предстанут перед судом.

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      Илона Палей
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