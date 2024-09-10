Избившие участника СВО предстанут перед судом

Двое жителей Александрова, избивших участника СВО, предстанут перед судом

Двое жителей Александрова Владимирской области предстанут перед судом за избиение участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Обвиняемым 28 и 18 лет вменяется хулиганство с применением оружия и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

По данным следствия, 12 мая ночью один из них у входа в клуб по малозначительному поводу спровоцировал конфликт с 43-летним военным. К завязавшейся потасовке присоединились двое несовершеннолетних. Втроем они избили участника СВО, которого госпитализировали с травмами.

Двоих нападавших арестовали, третий подросток, участвовавший в конфликте, скрылся. Он объявлен в розыск, суд выдал санкцию на его арест.

5 сентября сообщалось, что председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об избиении участника СВО в Якутии.