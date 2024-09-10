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11:46, 10 сентября 2024Силовые структуры

Избившие участника СВО предстанут перед судом

Двое жителей Александрова, избивших участника СВО, предстанут перед судом

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Двое жителей Александрова Владимирской области предстанут перед судом за избиение участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Обвиняемым 28 и 18 лет вменяется хулиганство с применением оружия и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

По данным следствия, 12 мая ночью один из них у входа в клуб по малозначительному поводу спровоцировал конфликт с 43-летним военным. К завязавшейся потасовке присоединились двое несовершеннолетних. Втроем они избили участника СВО, которого госпитализировали с травмами.

Двоих нападавших арестовали, третий подросток, участвовавший в конфликте, скрылся. Он объявлен в розыск, суд выдал санкцию на его арест.

5 сентября сообщалось, что председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об избиении участника СВО в Якутии.

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      Любовь Ширижик
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