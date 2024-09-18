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09:47, 18 сентября 2024Ценности

Популярная модель снялась обнаженной в рекламе

Фото: @TyroneLebon

Популярная датская модель Мона Тугард снялась в откровенном образе в рекламе французского бренда одежды и обуви Alaia. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

22-летняя манекенщица предстала на размещенных кадрах, лежа в постели в номере парижского отеля Le Bristol. Девушка позировала обнаженной, примерив черные туфли на шпильках и объемные золотистые браслеты. При этом она распустила волосы и отказалась от макияжа.

Известно, что автором данных снимков выступил британский фотограф и кинорежиссер Тайрон Лебон.

В августе бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась обнаженной для журнала Narcisse.

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      Карина Черных
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