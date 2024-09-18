Притворившегося порноактрисой мужчину обвинили в вымогательстве интимных фото детей

Жителю штата Вирджиния, США, Гэри Оуэнсу-младшему предъявили обвинение в вымогательстве интимных фотографий у несовершеннолетних пользователей сети. Как сообщает Forbes, злоумышленник выманивал откровенные материалы с помощью снимков порноактрисы и звезды платформы OnlyFans.

По данным издания, в период с 2021 по 2024 год мужчина, используя фото порноактрисы, притворялся в соцсетях девочкой-подростком Джессикой Линкон и убеждал детей скидывать ему свои интимные фото. Отмечается, что его жертвами стали 13 несовершеннолетних. Следствие полагает, что от действий Оуэнса-младшего всего могло пострадать около 30 детей.

Имя звезды OnlyFans, чьи снимки использовал злоумышленник, не называется. Расследование дела в отношении мужчины продолжается. Судебный процесс запланирован на начало 2025 года.

Ранее сообщалось, что бывшему ведущему телеканала «Би-би-си» Хью Эдвардсу вынесли приговор за хранение детской порнографии. Суд приговорил журналиста к шести месяцам заключения условно.