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11:40, 17 сентября 2024Интернет и СМИ

Хранившему детское порно бывшему ведущему «Би-би-си» вынесли приговор

Экс-ведущий «Би-би-си» Эдвардс получил условный срок за хранение детского порно

Фото: Chris J. Ratcliffe / Reuters

Бывшему ведущему телеканала «Би-би-си» Хью Эдвардсу вынесли приговор за хранение детской порнографии. Об этом передает агентство Reuters.

Сообщается, что суд Лондона приговорил телеведущего к шести месяцам заключения условно. Отмечается, что в случае если Эдвардс нарушит закон в последующие два года, то получит реальный тюремный срок. Кроме того, он должен будет выплатить пострадавшим от его действий 4,1 миллиона долларов, а также в течение семи лет отмечаться в списке совершивших сексуальные преступления.

Адвокат ведущего Филип Эванс заявил, что Эдвардс глубоко сожалеет о содеянном. Он также добавил, что на момент совершения преступления ведущий испытывал проблемы с физическим и психическим здоровьем. Как утверждает адвокат, его подзащитный не помнит того, что он просматривал эротические снимки.

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В июле Эдвардс признал вину по трем обвинениям, связанным с созданием порнографического контента с участием детей. Сообщалось, что через мессенджер он получил десятки порноматериалов, в том числе два ролика, к участию в котором принудили ребенка в возрасте от семи до девяти лет.

В июле 2023 года сообщалось, что ведущий «Би-би-си», имя которого не разглашалось, был обвинен в покупке интимных фото у подростка. Отмечалось, что с 2020 года он отправил юноше более 35 тысяч фунтов стерлингов (около четырех миллионов рублей). Позднее стало известно, что этим ведущим был Эдвардс.

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      Мария Большакова
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