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11:58, 18 сентября 2024Силовые структуры

После «видеозвонка от губернатора» российская пенсионерка отдала аферистам все деньги

В Петербурге аферисты обманули пенсионерку на 400 тыс. рублей после видеозвонка

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 70-летняя пенсионерка после «видеозвонка от губернатора» отдала 400 тысяч рублей аферистам. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, женщина самостоятельно обратилась в полицию и рассказала, что ее обманули мошенники, которые прикрывались «губернатором». Инцидент произошел 13 сентября. Тогда ей позвонил неизвестный и представился сотрудником городской администрации. Он предупредил женщину, что через 30 минут начнется «видеоконференция с губернатором Санкт-Петербурга».

Спустя указанное время ее действительно подключили по видеосвязи. С ней якобы общался глава города. Он сообщил, что с пенсионеркой свяжется некий «генерал-полковник полиции». Затем ей позвонил мужчина и рассказал, что от ее имени был совершен перевод 30 миллионов рублей на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) и теперь против нее будет возбуждено уголовное дело. После этого женщина испугалась и перевела мошенникам 400 тысяч рублей на указанный ими некий якобы безопасный счет. В итоге пенсионерка рассказала обо всем сыну. Он сказал, что она стала жертвой мошенников. Затем пострадавшая обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

Похожий случай произошел в августе. Тогда 88-летнему ведущему научному сотруднику Федерального исследовательского центра Российской академии наук (РАН) позвонил мошенник и представился губернатором Санкт-Петербурга. Он утверждал, что из бюджета города якобы похитили деньги, а операции по переводам проводились через его счета. В итоге ученый снял 2 миллиона 320 тысяч рублей и передал их курьеру, который якобы должен был положить деньги на «безопасные счета».

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      Анна Габай
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