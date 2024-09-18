Врач предупредил о последствиях снятия стресса алкоголем

Психиатр Анфимов: если снимать стресс алкоголем, мозг начнет сам его вызывать

Если снимать стресс алкоголем, мозг начнет сам его провоцировать, сообщил врач-психиатр, нарколог, психотерапевт Сергей Анфимов. О последствиях «лечения» стресса спиртными напитками он высказался в беседе с «Лентой.ру».

По словам специалиста, поначалу алкоголь может заглушить остроту стрессовых переживаний, так как в низких дозах он стимулирует систему дофамина — нейромедиатора, создающего состояние удовольствия, эйфории. Однако в больших дозах вызывает оглушение за счет стимулирования системы гамма-аминомасляной кислоты, тормозного нейромедиатора.

«Одновременно с этим действием алкоголь часто может становится центром притяжения. Мозг, который посетило пристрастие к алкоголю, сам создает стрессовые ситуации, чтобы в итоге самому себе налить и ощутить контраст: от стресса, где гнев, раздражение, негодование, нетерпение, возмущение, ненависть, напряжение, а у некоторых апатия, депрессия, плаксивость, уныние, — к приливу сил, радости и успокоению», — поделился врач.

Чтобы не попадать в такие ситуации, в стрессовых ситуациях лучше не использовать алкоголь, наркотики и другие вещества, вызывающие зависимость, сказал Анфимов.

Во-первых, сброс стресса происходит при физических нагрузках. 100 приседаний, 50 отжиманий и скручивания на пресс реально меняют ситуацию. Баня, сауна, бассейн, массаж. Прекрасное бесплатное лекарство — это сон Сергей Анфимов нарколог

При сильном стрессе, потере сна, стрессовых симптомах со стороны сердца, кишечника и других органов, он рекомендовал обратиться к психиатру.

Ранее врач-психиатр Макс Пембертон подсказал тест, позволяющий быстро выявить наличие у человека зависимости от алкоголя.

