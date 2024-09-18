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12:34, 18 сентября 2024Забота о себе

Врач подсказал позволяющий быстро выявить зависимость от алкоголя тест

Психиатр Пембертон: четыре вопроса помогут выявить алкогольную зависимость

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Врач-психиатр Макс Пембертон подсказал тест, позволяющий быстро выявить наличие у человека зависимости от алкоголя. Его совет опубликовал Daily Mail.

Пембертон отметил, что многие зависимые люди отличаются от типичных алкоголиков: они продолжают работать, вести активную социальную жизнь и поддерживают быт. Более того, по его словам, люди сами не осознают наличие у себя алкогольной зависимости. «Это происходит потому, что ситуация пока не достигла стадии физической зависимости, когда без спиртного начинается дрожь и другие явные симптомы», — объяснил психиатр.

Врач считает, что определить, является ли желание выпить безобидным или оно сигнализирует о серьезной проблеме, помогут четыре простых вопроса. «Думали ли вы, что вам нужно меньше пить? Случалось ли вам выходить из себя, потому что окружающие критикуют вас за выпивку? Приходилось ли вам чувствовать вину или стыд из-за выпитого? Вам нужно выпить с утра, чтобы успокоиться или снять похмелье?» — перечислил он вопросы теста.

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По словам Пембертона, если на два и более вопроса были даны положительные ответы, есть основания предполагать у человека наличие проблем с алкоголем.

Ранее эндокринолог Олег Сикорский предупредил, что сочетание пива и водки повышает риск сильной интоксикации организма. Кроме того, по его словам, при смешивании напитков возрастает нагрузка на организм.

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      Екатерина Улитина
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