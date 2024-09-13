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17:21, 13 сентября 2024Забота о себе

Врач оценил коктейль из пива и водки

Эндокринолог Сикорский: сочетание пива и водки повышает риск интоксикации

Фото: Localize / Unsplash

Следование поговорке «пиво без водки — деньги на ветер», призывающей смешивать эти два напитка, существенно повышает риск сильной интоксикации организма, предупредил эндокринолог «Скандинавского центра здоровья» Олег Сикорский. Опасность этого коктейля он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Сочетание этих напитков вызывает более быстрое и сильное опьянение, что может привести к травмам или смерти от иных причин, уверяет врач. «Формально, если человек поставил перед собой цель именно напиться, это сочетание выглядит вполне логичным: меньше токсинов — больше эффект. Но, как всегда, есть нюанс в самоконтроле», — подчеркнул он.

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По словам Сикорского, при злоупотреблении таким коктейлем повышается риск интоксикации организма: высока опасность столкнуться с обостренными явлениями алкогольного опьянения, такими как спутанность сознания, потеря контроля, травматичность из-за неаккуратного поведения, поражение внутренних органов.

При смешивании разных видов алкоголя возрастает нагрузка на организм. Происходит это потому, что в этом случае органам надо бороться с последствиями нескольких компонентов напитков, а не одного. Более того, если подобный коктейль сочетается с газированной водой, то поступление алкоголя в кровь ускоряется, что приводит к усиленному опьянению

Олег Сикорскийэндокринолог

Ранее Сикорский объяснил пагубное влияние алкоголя на сон. По его словам, проблемы со сном после выпитого вечером алкоголя возникают потому, что содержащийся в нем этиловый спирт снижает выработку гормона мелатонина.

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      Наталья Обрядина
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